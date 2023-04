Fepam inicia coleta de água em pontos do rio Gravataí

A primeira coleta de água para o monitoramento de agrotóxicos na bacia hidrográfica do Rio Gravataí, na Região Metropolitana, foi realizada pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) nesta semana. Houve coletas nos municípios de Cachoeirinha, Gravataí, Santo Antônio da Patrulha, Glorinha e Viamão. O trabalho contou com o apoio do Comando Ambiental da Brigada Militar, que disponibilizou um barco para a equipe realizar a coleta em pontos de difícil acesso.

O projeto foi aprovado em setembro de 2022, após assinatura de um termo de cooperação entre a Fepam e o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), o qual destinou R$ 752 mil do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados para o monitoramento da bacia hidrográfica. "Esse monitoramento é de suma importância, uma vez que é um projeto pioneiro no Estado. O primeiro passo são as coletas. Após, as análises serão realizadas pelas equipes da Fepam e por um laboratório terceirizado especializado", explica a chefe da Divisão de Planejamento Ambiental da fundação, Claudia Bos Wolff.

A previsão é de que o primeiro resultado saia em até três meses, após verificação acerca da presença de mais de 80 produtos. Caso haja algum parâmetro fora dos limites permitidos, órgãos do Estado serão acionados. As coletas ocorrerão mensalmente, pelo período de dois anos, tempo de duração do termo de cooperação.