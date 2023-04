Passo Fundo confirma cedência de terreno para a construção de sede da AUMA

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, anunciou que o município fará uma concessão de uso de um terreno púublico para que a Associação dos Amigos da Criança Autista (AUMA) possa ter uma sede própria. Nos próximos dias, a prefeitura encaminhará para a Câmara de Vereadores um projeto de lei de desafetação de um terreno situado na Cohab/Secchi para que seja concedido para a utilização da AUMA.

"Sabemos o quanto isso significa para as pessoas que lutam pela inclusão, direitos e melhorias na qualidade de vida dos autistas. Essas pessoas têm o nosso apoio para a construção de políticas públicas e a implementação de serviços integrados e especializados que acolham e ofereçam oportunidades. Uma das mais importantes iniciativas do município foi a entrega da Escola dos Autistas e, com a concessão deste terreno, pretendemos ofertar mais condições para que a AUMA siga realizando um trabalho essencial", disse o prefeito.

O presidente da AUMA, Emerson Drebes, comemorou o anúncio, enfatizando a importância de uma sede própria para possibilitar e fortalecer os serviços desenvolvidos aos autistas. "Atualmente, não temos uma sede e dependemos de empréstimo de espaço para atividades. A associação tem 24 anos e essa será, além da primeira sede, um divisor de água para que possamos firmar parcerias e consigamos prestar serviços essenciais para as mais de 300 famílias ligadas à associação", afirmou.

A construção do prédio será feita pela associação. O projeto está sendo desenvolvido e deverá compreender uma área construída de 250 metros quadrados, que contemplará uma estrutura para atividades administrativas, atendimentos multidisciplinares e encontros com as famílias, além de um espaço externo multiuso para as crianças. O valor necessário para a obra está garantido com recursos encaminhados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.