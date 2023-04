Conecta Distrito movimenta a Vila Belga, em Santa Maria

O Conecta Distrito ocorre a partir desta quinta-feira (20) até sábado (22), no Mercado da Vila Belga, no Distrito Criativo de Santa Maria. Com o objetivo de conectar artistas, empreendedores e criativos da cidade, a segunda edição da iniciativa conta com palestrantes para falar dos temas "Música, Audiovisual e Criatividade", "Criatividade que Gera Engajamento" e "Criatividade que Conecta".

Durante o primeiro dia do evento, haverá dois painéis. Começando às 18h, com a dupla sertaneja Sandro e Cícero, e o cantor Agostta, e contará com a medição de Luciano Mattana. Enquanto que o segundo, às 19h15min, terá a participação de Zé Pretim e Daniela Menegotto. A mediação ficará por conta de Cristiano Max. O intervalo entre os painéis será preenchido com apresentações musicais.

Na sexta-feira (21), feriado de Tiradentes, o Conecta Distrito abre os trabalhos às 15h, com uma palestra de Cristiano Max sob o tema "Economia Criativa: você já está dentro e pode não ter percebido". Na sequência, às 16h, Tatiane Alves fala de "Gestão da Marca e Comunicação para Criativos". Depois, às 17h15min, Priscila e Isadora Severo abordam "Conexões locais". Por fim, Marcelo Pimenta apresenta "Criatividade que gera inovação", às 18h. Neste dia haverá também um intervalo musical.

O último dia de Conecta terá um espaço aberto para atividades e Brique da Vila Belga, com feiras convidadas. A programação começa a partir das 16h.