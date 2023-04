Feevale terá escola que irá ofertar cursos gratuitos para alunos

A Universidade Feevale, a Fundação Roberto Marinho e a Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil (OEI) inauguram, nesta quinta-feira (20), o primeiro laboratório da escola digital co.liga no Rio Grande do Sul. A solenidade acontece a partir das 11h, na Cidade dos Contêineres, localizada no Campus II da Instituição, em Novo Hamburgo.

A co.liga é uma escola virtual de economia criativa que oferece diversos cursos gratuitos online e oportunidades de trabalho. Atualmente, são 38 cursos nas categorias de Artes Visuais, Design, Multimídia, Música, Patrimônio Cultural e Temas Transversais que dialogam com outros segmentos da Economia Criativa. A proposta do novo laboratório é oferecer aos estudantes coligados acompanhamento da equipe pedagógica da Feevale e módulos específicos para cada curso.

"O espaço estará aberto e será utilizado de acordo com as demandas dos estudantes matriculados na co.liga. Além disso, queremos sensibilizar a juventude da Feevale a aderir à co.liga para se aprimorar profissionalmente, ampliando suas habilidades e tornando o seu currículo ainda mais atraente para o mercado. Faremos uma parceria com os projetos sociais da Universidade, para ampliar as possibilidades de qualificação para esse público", revela Vânia Bessi, coordenadora do curso de Administração e professora do Mestrado em Indústria Criativa da universidade

A escola reúne mais de 25 mil alunos matriculados, já tendo emitido mais de 6 mil certificados desde o seu lançamento, em dezembro de 2022. A instituição já se consolidou como um canal de formação profissional e inclusão produtiva para juventudes, especialmente das classes C, D e E. Ela está presente em 26 Estados, no Distrito Federal, em sete países (Espanha, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique e EUA) e conta agora com 13 laboratórios distribuídos pelo Brasil, em parceria com organizações locais.