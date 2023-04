Estrela zera a ocorrência de abigeato na zona rural com patrulha

A Patrulha Rural de Estrela, que atua diretamente nas comunidades do interior, completa um ano elevando a sensação de segurança no meio rural. Os índices do primeiro trimestre confirmam esse sentimento. O abigeato - um dos delitos praticados no meio rural - chegou a zero no primeiro trimestre de 2023.

O sargento Valdir Schwarz, natural de Estrela, realiza as visitas aos moradores acompanhado da soldado Tanelise Braatz. Mas não é somente a presença feminina que acolhe. A língua materna - o alemão - faz toda a diferença para iniciar uma conversa, visto a presença de muitos moradores fluentes no idioma. "A gente quebra o gelo, tira aquele distanciamento da polícia e conquista a confiança dos moradores", revela o sargento.

Conforme o secretário municipal de Administração e Segurança Pública, César Augusto Pereira da Silva, o dado zerado desse tipo de crime chama a atenção. "No mesmo período do ano passado foram quatro ocorrências de abigeato registradas em Estrela. Neste ano, nenhum crime desta natureza chegou ao conhecimento da polícia. Esta ação, que consiste na presença dos policiais nas estradas do interior, inibe, em muitos casos, a atuação dos bandidos", avalia.

Além de ter zerado o número de abigeatos, Estrela também registrou - entre janeiro a março - um decréscimo de 75% no número de roubo de veículos, assim como os casos de estelionato, que apresentaram uma redução de 25% na comparação com o mesmo período de 2022. De acordo com a avaliação de César, o aumento no patrulhamento nos locais, aliado com a parceria em tecnologia e outras forças policiais que atuam no município do Vale do Taquari geraram os bons resultados "Ações como a Patrulha Rural e o videomonitoramento de Estrela, realizadas em parceria com as forças policiais, fazem com que estes números sejam menores e mantenham-se em menores patamares", complementa o secretário.