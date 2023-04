Centro Cultural 25 de Julho vai passar por reforma em Erechim

Um dos maiores teatros do interior do Rio Grande do Sul, com capacidade de 467 pessoas no auditório, o Centro Cultural 25 de Julho, em Erechim, vai passar por restauro e modernização. O local é uma das referências para artistas, grupos artísticos e culturais da região e foi fundado em 1983.

Ao todo, a obra tem quatro fases. A primeira, iniciada nesta semana, é a parte de obra civil de reforma e restauro, com melhorias em toda parte hidráulica, sanitária, esgoto, pisos, paredes e complementação de elétrica. Na sequência será feita a modernização de som e luz do auditório, com troca de todos equipamentos por um sistema moderno e automatizado, que pode ser controlado por computador e celular, luzes de LED, telões e sonorização com redução de ruídos e interferências.

Além disso, também está contemplada na obra a parte de mobiliário dos camarins, com bancadas, espelhos e iluminação novos, espaços de arara e estares para cada camarim. A finalização será nos jardins externos devido a primeira obra para localizar e corrigir problemas nas tubulações de esgoto. O investimento é de mais de R$ 800 mil. A previsão é que a obra dure até quatro meses.

Conforme explica a secretária de Cultura e Esporte, Carla Talgatti, a modernização do Centro Cultural 25 de Julho já é uma demanda antiga da comunidade artística cultural. "O nosso teatro é muito acolhedor, mas já é possível perceber que os 40 anos do prédio exigem reformas e o sistema de som e luz é ultrapassado", comentou a secretária. Carla ainda explica que embora sejam quatro licitações distintas para totalização dos trabalhos, como são objetos diferentes de contratação, elas podem ocorrer simultaneamente, já que uma não interfere diretamente na outra.

Desde a abertura o prédio nunca sofreu grandes obras, sempre pontuais, como no ano passado, em que as reformas realizadas foram de adequação para liberação do Plano de Proteção Contra Incêndio (PPCI). A solicitação que foi dada vinha sendo avaliada pelo Corpo de Bombeiros desde o início de 2021. O local estava com o PPCI vencido desde 2017.