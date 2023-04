Comusa já pagou quase 70% da dívida com a Corsan

Uma das mais antigas pendências da Comusa - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, a dívida de R$ 200 milhões com a Corsan por conta da municipalização da água no município, foi reduzida para R$ 63 milhões em apenas quatro anos, com quase 70% do montante quitado. O vice-prefeito e diretor-geral da Comusa, Márcio Lüders, explica que o pagamento da dívida era inevitável e poderia ter sido fatal para a autarquia.

"Quando assumimos a Comusa, herdamos um problema de R$ 200 milhões que teria comprometido nossas atividades. "O que fizemos foi ver que medidas poderíamos adotar que nos garantiriam recursos para pagar essa dívida reduzindo gastos e não usando recursos de investimentos. Revimos contratos, negociamos preços de insumos e, em mais alguns anos, vamos quitar essa dívida", aponta o vice-prefeito.

Ao todo, desde 2018, a autarquia reduziu os gastos em mais de R$ 65 milhões. Agora, Márcio prevê que, com o final do pagamento da dívida, os recursos poderão ser investidos diretamente em melhorias. "Esses recursos vão nos permitir ampliar a substituição de redes de água em toda Novo Hamburgo, visto que já substituímos mais de 50% de toda tubulação antiga, ampliar os investimentos na ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) e no atendimento de toda a comunidade", afirmou o gestor.