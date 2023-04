Com estoques reduzidos, Banco de Leite de hospital de Bento Gonçalves só tem alimento para mais 17 dias

O Banco de Leite Humano Tacchini, de Bento Gonçalves, entrou em alerta em função da diminuição dos estoques de leite materno. Atualmente, pouco mais de 45,5 litros estão disponíveis para utilização. O volume é capaz de alimentar os bebês da UTI Neonatal do Hospital Tacchini pelos próximos 17 dias.

A diminuição do estoque se deu em função de uma combinação perigosa para qualquer banco de leite, que é a queda no número de doadoras e o aumento da quantidade de leite necessária para atender integralmente a todos os bebês da UTI Neonatal. "Temos aumentos circunstanciais no número de bebês que precisam desse recurso. Ao mesmo tempo, temos bebês que vão se desenvolvendo com o passar dos dias e naturalmente vão precisando de mais leite na sua alimentação. Então a soma desses fatores, combinado com a queda no número de doadoras nos preocupa", descreve a responsável técnica pelo setor no hospital, Fernanda Dalle Laste.

Toda mulher em período de amamentação é uma potencial doadora de leite. Desde 2021, a parceria estabelecida entre o Ama Tacchini e o 5º Batalhão de Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul permite realizar a coleta de leite materno à domicílio em 49 municípios. As coletas são realizadas pela corporação, que também se responsabiliza pela entrega das doações no Banco de Leite bento-gonçalvense. O espaço funciona todos os dias, das 8h às 18h.