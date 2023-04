São José do Hortêncio volta a receber a Festa do Aipim

Depois de cinco anos sem a Festa do Aipim, a 18ª edição está próxima de ocorrer em São José do Hortêncio. No dia 28, a partir das 19h30min, todas as atenções se voltam para o Parque Municipal Leonardo Teodoro Arnhold. Além da estrutura fixa do parque, será acrescida uma arena de shows de mais de 1.000 metros quadrados para receber o público.

Junto a essa arena ficará a área gastronômica e o ginásio de esportes, que irão receber as exposições e o comércio em geral. Anexo estará o parque de diversões. Toda a área disposta para a circulação de público soma mais de 15.000 metros quadrados.

A 18ª Festa do Aipim começa a partir das 19h30min, com a noite do rock. A abertura oficial é no sábado, dia 29, às 10h. O evento segue domingo, 30 e segue no feriado de 1º de maio e soma ainda os dias 5, 6 e 7 de maio no segundo final de semana.

Dezenas de shows passarão pelo palco principal além de inúmeras outras atrações tornam a programação eclética e completa. O ingresso em todos dias é gratuito e o estacionamento a R$ 10,00 por veículo. A festividade faz parte do calendário oficial de eventos do Vale Germânico.