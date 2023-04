Número de focos de dengue contabilizados em Caxias do Sul segue em alta

A Secretaria da Saúde de Caxias do Sul atualizou a situação da dengue no município. O número de focos do mosquito transmissor chegou a 453, todos identificados e bloqueados. Esse número é mais da metade do total de todo o ano passado, quando foram encontrados 728 focos. Os casos de dengue importada, ou seja, de pessoas que viajaram para outras localidades e voltaram para Caxias do Sul com a doença, também aumentaram - são 14 em 2023.

Não foram registrados casos de dengue contraídos no município (casos autóctones). Mesmo assim, a secretaria da Saúde alerta que há circulação da doença na cidade, uma vez que pode haver transmissão local pois ela ocorre pela picada do mosquito Aedes aegypti. "Ressaltamos a importância de ficarmos alertas diante dos casos de dengue e da infestação pelo mosquito, visto que Caxias tem 14 casos positivos de dengue sendo dois deles graves, em que os pacientes necessitaram de internação e manejo maior dos sintomas. Não tivemos nenhum óbito, mas estamos em alerta, visto que estamos infestados pelo mosquito. Não estamos livres de surtos futuros, visto que há mosquitos e pessoas com a doença na cidade", aponta Magda Beatris Teles, diretora da Vigilância Epidemiológica.

A Vigilância Ambiental em Saúde mantém visitas domiciliares com certa frequência pelos agentes de combate às endemias, além do monitoramento periódico de 199 pontos estratégicos, onde há grande probabilidade de formação de pontos de água parada, como cemitérios, borracharias e ferros-velhos. As equipes também orientam que a população, sobretudo que mora em locais com maior incidência de focos, faça o trabalho preventivo em casa, que consiste na eliminação de quaisquer recipientes com água parada, local preferido para reprodução do inseto