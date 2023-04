RSC-287 deve ter 93 mil veículos no feriado de Tiradentes

A concessionária Rota de Santa Maria e o Comando Rodoviário da Brigada Militar voltam a realizar ações especiais para segurança dos usuários na principal rodovia da região para o feriado de Tiradentes. Da quinta-feira (20) até domingo (23), equipes estarão mobilizadas na RSC-287 para garantir a fluidez no trânsito em virtude do aumento no número de veículos esperado durante o período.

Levantamento feito pela concessionária aponta que 93 mil veículos vão passar pela rodovia no feriadão. O maior fluxo, como de praxe em datas especiais, será na Praça de Pedágio de Venâncio Aires, onde apenas entre quinta e sexta são esperados 25 mil automóveis cruzando as cancelas.

Na ocasião, são melhores horários para pegar a estrada: até as 15h e após as 19h (na quinta), e até as 08h e após as 11h (na sexta). A orientação vale para ambos os sentidos da RSC-287. Para agilizar a passagem de veículos nas cancelas, as cinco praças de pedágio também contarão com a forma de pagamento antecipado, a fim de não gerar filas aos motoristas.