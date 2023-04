Flores da Cunha lança plataforma com vagas de emprego

As vagas de trabalho e os cursos de qualificação disponibilizados à comunidade de Flores da Cunha, por meio do programa Flores+Renda, estão organizados em uma plataforma: o Flores Emprego. A novidade foi lançada nesta quarta-feira (19), em um evento direcionado a autoridades, aos realizadores do programa e à imprensa.A plataforma de empregabilidade foi desenvolvida a partir de uma parceria entre a prefeitura e a Artemisia, uma empresa pioneira na disseminação e no fomento de negócios de impacto social no Brasil. A instituição de capacitação, tecnologia e recrutamento TAQE esteve à frente da criação do site Flores Emprego.De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Tiago Centenaro Mignoni, esta ferramenta auxilia a comunidade, além de contribuir com o crescimento econômico e com a transformação social do nosso município. “Com esta tecnologia, a Prefeitura conseguirá auxiliar ainda mais as pessoas que buscam uma vaga no mercado de trabalho e também colaborar com as empresas que procuram profissionais para o desenvolvimento dos seus negócios”, explica Mignoni. Mais de 50 empresas estão inscritas na plataforma, para oferecer as oportunidades.