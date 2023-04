Restauro da Catedral Metropolitana de Pelotas é avaliado pelo Iphan

O trabalho de restauração da Catedral Metropolitana São Francisco de Paula, em Pelotas, foi avaliado como de excelência pela técnica do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a arquiteta Danielle Faccin, em visita ao local. O restauro da Nave central, orçado em R$ 2 milhões, está na reta final. Recentemente, o Iphan realizou a contratação da restauração parcial da Torre Norte, no valor total de R$ 232 mil. Por fim, a campanha promovida pela Comissão de Restauro da Catedral, capitaneada pelo Padre Luiz Boari, está arrecadando fundos para obra de recuperação do assoalho da igreja que deverá começar em breve.“A gestão de um imóvel dessas características é desafiadora e as ações de conservação devem ser constantes”, destacou. Ela esteve acompanhada da responsável pelo projeto, a arquiteta Simone Neutzling, da Perene Patrimônio Cultural, que mostrou os trabalhos em curso. “Atualmente acontecem três projetos em paralelo, com diferentes fontes de recursos, somando esforços para preservação deste que é o marco zero da cidade”, informou Simone.Segundo avaliou a técnica, a obra se encontra em bom ritmo de execução, acompanhando o cronograma físico-financeiro previsto no contrato. “Os serviços estão sendo executados de maneira adequada e respeitando a boa técnica”, observa. Da mesma forma a execução da obra da cobertura tem sido realizada de forma cuidadosa, respeitando as características da edificação histórica. A Catedral São Francisco de Paula é bem pertencente ao conjunto urbano do Centro Histórico de Pelotas, tombado pelo Iphan em 2018.