Crescem os focos de dengue em bairros de Pelotas

A Prefeitura de Pelotas está monitorando o aumento de focos do mosquito transmissor da dengue no município. Foram identificados 290 pontos em 2023, um aumento de 35% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Com relação ao número de pessoas infectadas, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) contabiliza seis casos confirmados na cidade desde janeiro. De acordo com a Vigilância Ambiental de Pelotas, 148 dos 290 focos estão na região do Fragata, com 86 encontrados no Simões Lopes.

Conforme dados da SMS, desde o início do ano foram notificados 21 casos suspeitos de dengue em Pelotas. Desses, 16 eram em residentes no município e cinco em moradores de outras cidades. Março foi o mês com mais notificações - nove ao todo. Em abril, até o momento, foram seis comunicações. "Intensificamos as visitas aos locais, além do trabalho com outras secretarias, assim como em terrenos que tenham acúmulo de lixo e pneus", disse a chefe da Vigilância Sanitária, Isabel Madrid.