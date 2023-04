Presidente da Acil recebe representantes da Caixa

A presidente da Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil), Graciela Ethel Black, recebeu uma comitiva da Caixa Econômica Federal (CEF), nesta terça-feira (18). O objetivo da visita foi apresentar o acordo firmado entre a instituição financeira com a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB).

A parceria beneficia, com redução de até 33% nas taxas de juros de crédito, as micro e pequenas empresas associadas a entidades filiadas à Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) e à CACB. De acordo com os representantes da Caixa, os juros em linhas de capital de giro começam em 1,21% ao mês.

Já nas linhas de investimento para compra de máquinas e equipamentos, os juros partem de 1,34% mensais. Também existe condições especiais em outras linhas destinadas a clientes pessoas jurídicas, como o Cheque Empresa. O grupo apresentou também outros benefícios que são oferecidos às empresas, como a isenção na primeira anuidade dos cartões de crédito e o convênio de cobrança bancária com redução de até 30%.