Passo Fundo vai construir espaço para promover à educação no trânsito aos jovens

A prefeitura de Passo Fundo realizou, na segunda-feira (17), o primeiro Fórum de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, reunindo órgãos e autoridades municipais. Durante o encontro, o prefeito Pedro Almeida lançou a Escola Pública de Trânsito, uma iniciativa que será implementada ainda neste ano para levar a educação sobre o trânsito para a formação dos alunos.

De acordo com o prefeito, o objetivo de trabalhar o trânsito na educação das crianças e adolescentes é contribuir com a consolidação de uma cultura de trânsito seguro. "Não há outro caminho para fazermos um trânsito mais seguro senão o de estabelecermos uma nova cultura com a educação. Temos a certeza de que uma escola do trânsito vai nos ajudar a melhorar a mobilidade urbana e o respeito entre todos os agentes envolvidos", afirma.

O prédio em que ficará a escola será construído no bairro Cohab I. Conforme o secretário de Segurança, João Darci Gonçalves, a unidade abrigará projetos já realizados pelo Núcleo de Educação para o Trânsito e terá uma estrutura de contêineres adequada para o desenvolvimento de atividades interativas com as crianças. "Teremos salas de aula e, além disso, um espaço para simulação do trânsito, uma pista com sinalização, semaforização, faixas de pedestres e demais elementos que estão inseridos em uma via real. Vamos adquirir carrinhos elétricos pequenos para essas ações de instrução", explicou.

A Educação para o Trânsito será concentrada nesta escola, mantendo o foco em mobilizar a população acerca da conscientização sobre uma cultura de trânsito seguro. No entanto, não extinguirá ações realizadas em outros espaços. "Embora as atividades passem a estar dimensionadas na Escolas Pública de Trânsito, vamos continuar levando palestras a empresas e escolas que não possam se dirigir até o local", enfatizou Gonçalves.