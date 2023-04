Ecopontos de Canoas volta a ter recolhimento de caçambas

A prefeitura de Canoas, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, retomou o recolhimento das caçambas dos ecopontos, serviço que estava paralisado desde janeiro devido à falta de renovação de contrato. A situação gerou acúmulo de lixo nos locais e causou transtornos à população, que não podia contar com o pleno funcionamento do serviço.

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Lucas Lacerda, o recolhimento já foi normalizado e os canoenses já podem voltar a utilizar o serviço. "A situação estava bem crítica, inclusive, com ecopontos completamente lotados de lixo. Agora, já estamos com a questão solucionada. Com a retomada da limpeza, a população já pode voltar a utilizar os ecopontos para o descarte dos resíduos ", destaca.

A cidade de Canoas conta ao todo com cinco ecopontos, que abrem diariamente (incluindo sábados, domingos e feriados), das 8h às 12h e das 13h às 18h. Nestes locais, é possível descartar até 2 metros cúbicos (o equivalente a uma caçamba de caminhonete ou reboque).

Podem ser descartados entulhos, caliças, vegetação, madeira, móveis velhos, recicláveis e outros. Já lixo orgânico, material contaminante, tintas e solventes, amianto, gesso, material hospitalar e lâmpadas, por exemplo, são proibidos.