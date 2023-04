Coleta seletiva em Santa Maria terá início a partir de 8 de maio

A prefeitura de Santa Maria apresentou a nova etapa do programa Descarte Legal, que inclui todas as ações de recolhimento de resíduos sólidos do município. A novidade ficou por conta da coleta seletiva, que foi lançada e será implementada de forma gradual a partir de 8 de maio deste ano. O serviço será feito por meio de contrato entre o Executivo e a Associação dos Selecionadores de Material Reciclável (Asmar) de Santa Maria.

O programa Descarte Legal teve início em 2019 com o propósito de oferecer à população um local adequado para destinar os bens inservíveis. Ele foi ampliado e passou a abranger todas as ações de recolhimento de resíduos sólidos do município, como as coletas domiciliares, a coleta de focos (em áreas públicas que recebem descarte irregular) e, agora, a coleta seletiva.

A coleta seletiva será feita de duas formas: porta a porta e ponto a ponto. A primeira é aquela em que o caminhão passará semanalmente em todas as vias de determinado bairro coletando os resíduos propriamente armazenados e dispostos em frente aos imóveis. E a segunda será realizada por meio de agendamento, contemplando, neste primeiro momento, condomínios residenciais e estabelecimentos comerciais de todas as regiões da cidade desde que cadastrados pela prefeitura.

"Tivemos um período em que utilizamos contêineres de cor laranja para a coleta seletiva. Foi uma tentativa, que precisou ser colocada em pausa, porque é muito difícil mudar a cultura de toda uma cidade. Agora, voltamos, com uma nova abordagem, a realizar a Coleta Seletiva com contrato com a Asmar, direcionando os resíduos ao local correto", salienta o prefeito Jorge Pozzobom

O portal Descarte Legal na internet apresenta informações sobre dias e horários da coleta domiciliar nos bairros e na área central de Santa Maria, bem como as informações sobre a coleta seletiva, que terá início em 8 de maio, pela Asmar. Nele, há o cronograma de dias da semana nos bairros contemplados neste primeiro momento e os turnos de recolhimento dos resíduos. Poderão ser descartados itens como plásticos em geral, papel e papelão, vidros, metais, alumínio e aço, sucatas, embalagens de Tetra Pak, óleo de cozinha e eletrônicos, resíduos que devem estar livres de contaminação por material orgânico para que sejam reaproveitados pela reciclagem.