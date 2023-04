Alvorada ganha veículo para a entrega de oxigênio

A secretária de Saúde de Alvorada, Neusa Abruzzi, realizou a entrega oficial de um novo veículo, que irá realizar o transporte de cilindros de oxigênio para pacientes domiciliares e para os serviços de saúde. O veículo foi adquirido com recurso de R$ 100 mil do prêmio de 2º lugar no "Te Vacina RS", conquistado por Alvorada, como reconhecimento aos números de vacinação contra Covid -19 na cidade da Região Metropolitana, mais contrapartida do município.