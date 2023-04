São Borja cria programa de crédito com juro zero

Foi aprovada, em São Borja, a lei que institui o Programa Municipal de Microcrédito Produtivo Orientado - Juro Zero no município. A lei autoriza o Poder Executivo a conceder subsídio aos Microempreendedores Individuais (MEI), às microempresas, às Agroindústrias Familiares e a profissionais autônomos que atuam na ciade.

O programa tem como objetivo fomentar o desenvolvimento econômico e social em âmbito municipal, promovendo ações empreendedoras, com a concessão de microcrédito subsidiado. Serão disponibilizando empréstimos de R$ 500 a R$10 mil, com prazo de 12 meses para empreendedores que estejam há pelo menos seis meses com atividades regular formalizada, conforme explicou o prefeito, Eduardo Bonotto.

Para aderir ao programa de financiamento de crédito com subsídios concedidos pelo Poder Público Municipal, os interessados devem atender a alguns requisitos tais como a inexistência de débitos vencidos com a secretaria municipal da Fazenda, a ausência de restrições em órgãos de proteção ao crédito, a inexistência de débitos com o Sistema de Seguridade Social (INSS e FGTS) e o efetivo exercício da atividade produtiva no em São Borja há pelo menos seis meses e enquadramento tributário. As agroindústrias familiares e os profissionais autônomos deverão comprovar seu enquadramento no limite de faturamento.