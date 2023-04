Festival de Balonismo de Teutônia tem atrações divulgadas

A organização do 2º Festival de Balonismo e Manobras Radicais de Teutônia começou a divulgar algumas das atrações do evento. A banda de pagode Os Travessos será a atração nacional. O evento será alusivo ao aniversário do município e ocorrerá entre os dias 26 a 28 de maio e 2 a 4 de junho, no Centro Administrativo.

Os balões chegarão em Teutônia no dia 26 de maio, com desfile pelas principais ruas, seguido do Night Glow (show de balões iluminados). Os passeios de balão pela cidade terão horários predefinidos aos sábados e domingos, no turno da tarde. Além dos balões, haverá show de manobras radicais com carros, motocicletas, kart, caminhões e avião. Os passeios de balão e manobras de avião dependerão das condições climáticas.

Na programação também estão confirmados Negão e Banda, Serginho Moah e Banda, Sétimo Sentido, Jonathan Pacheco e Katy Leal, além de diversos espetáculos infantis nos dois finais de semana. Os ingressos para os shows variam de R$ 10,00 a R$ 20,00, de acordo com o dia.