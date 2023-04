Clínica de exames será instalada em shopping de Cachoeirinha

O Shopping do Vale, em Cachoeirinha, anunciou o início das obras para construção da nova clínica de exames da região, com valores considerados acessíveis à população. O espaço promete atendimento diferenciado, com uma grande lista de especialidades e horários flexíveis para todos, aberto à noite e aos fins de semana.

A clínica tem inauguração prevista para o último trimestre do ano e vai contar com diversas especialidades medicas e odontológicas, exames clínicos e de imagem, fisioterapia, procedimentos estéticos, medicina ocupacional, exames admissionais e demissionais, vacinas, espaço Kids para tratamento de crianças com autismo, entre outros. A estimativa é que a clínica possa realizar até 500 atendimentos por dia e gere, aproximadamente, 100 empregos.

"Será um grande privilégio receber a clínica aqui, pois além de um centro de compras, somos um centro de convivência, gastronomia, serviços, bem-estar, saúde e lazer e com a chegada dessa novidade, levaremos ainda mais comodidade à população da região e qualidade na hora de cuidar da saúde", explica Renys Duarte, superintendente do Shopping do Vale.