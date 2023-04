Grande Pacto de Rio Grande define 18 projetos que serão apoiados

A Mesa do Grande Pacto de Rio Grande definiu, na segunda-feira (17), a priorização dos 18 projetos que serão apoiados pelo programa. Através da votação com os integrantes da rede voltada para o desenvolvimento socioeconômico da cidade do Rio Grande foram indicados os projetos que receberão o apoio do Grande Pacto para começarem as suas ações. Ao longo dos meses, o Pacto realizou workshops para orientar e esclarecer às entidades e empresas interessadas sobre como submeter os seus projetos.

O objetivo da votação foi selecionar propostas para trabalhar em cada um dos desafios que o Grande Pacto atua - Talentos, Empreendedorismo e Inovação, Comunicação, Infraestrutura, Internacionalização e Atração de Empresas, Infraestrutura e ainda Estratégia para Economia Azul e Sustentabilidade. Os projetos apresentados precisavam incluir soluções para problemas bem delimitados e com expectativa de resultados em seis meses. Devido à relevância e qualidade das propostas submetidas, a Mesa do Grande Pacto concordou em priorizar os 18 projetos.

Foram selecionados projetos pelo Sebrae, prefeitura, Câmara de Comércio, Universidade Federal de Rio Grande (Furg), Portos RS, APL Marítimo RS e Rio Grande Yatch Club. Com a votação das prioridades, o próximo passo é que cada grupo de trabalho com seu respectivo desafio possa atuar em conjunto com os proponentes dos projetos para a viabilização das estratégias previstas, construindo os projetos a quatro várias mãos.

Outras instituições que estiverem interessadas também poderão colaborar nos projetos aprovados. O Grande Pacto atuará principalmente como uma rede para impulsionar os projetos e conectar agentes que possam contribuir para a sua realização.