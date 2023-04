Caxias do Sul passa a fazer parte da Atuaserra e busca fortalecer o roteiro turístico da uva e do vinho

Foi sancionada, pelo prefeito Adiló Didomenico, a lei que autoriza Caxias do Sul a integrar a Associação de Turismo da Serra Nordeste, instância de governança Regional Uva e Vinho Serra Gaúcha (Atuaserra), que é constituída pelos municípios integrantes da área geograficamente definida pelo Programa de Regionalização do Ministério do Turismo como destino turístico Uva e Vinho. Com isso, o município está autorizado a celebrar o termo com a Associação de Turismo da Serra Nordeste Instância de Governança Regional Uva e Vinho Serra Gaúcha (Atuaserra), mantendo a entidade e sua equipe técnica para o desenvolvimento do turismo auxiliando na implantação da legislação municipal voltada ao turismo.

A entidade também promoverá de forma cooperativa subsidiária o desenvolvimento do turismo municipal e regional em toda a multiplicidade de seus aspectos, auxiliando, quando solicitada, nos eventos promovidos pelo município. Por meio da Secretaria de Turismo, a associação poderá atuar na formatação, promoção e divulgação dos atrativos, projetos e roteiros turísticos locais e regionais, além de propor e encaminhar projetos junto a órgãos governamentais, a fim de viabilizar recursos para a infraestrutura, capacitação profissional e material promocional entre outras demandas do setor.

O presidente da Atuaserra, Roberson Dos Santos, salientou que "não tem como não ter Caxias do Sul no eixo da Região Uva e Vinho", com a ligação profunda que a cidade tem com a região. "Esta cidade é um grande destino turístico, oferece inúmeros atrativos e uma farta gastronomia. O turismo não se faz sozinho, se faz no coletivo com a união dos municípios e dos empreendedores, só assim o turismo se fortalece e Caxias do Sul volta a agregar ainda mais a nossa região", disse o presidente.