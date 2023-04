Escola técnica voltada ao setor leiteiro deve ser criada em Estrela

O Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande do Sul (Sindilat/RS) anunciou que vai apoiar a iniciativa da prefeitura de Estrela para a implantação de uma Escola Técnica Laticinista no município. O projeto tem como objetivo gerar conhecimento de soluções tecnológicas às empresas da área. A proposta foi detalhada pela secretária de Desenvolvimento, Inovação e Sustentabilidade, Carine Schwingel, e pelo coordenador do Departamento de Trabalho do Executivo municipal, Daniel da Silva, ao secretário-executivo do Sindilat/RS, Darlan Palharini.

Um encontro reunindo representantes e entidades do Vale do Taquari e do Estado está sendo articulado a fim de reunir forças para o desenvolvimento do projeto. "Neste primeiro momento o foco é fornecer qualificação para quem já está na cadeia produtiva do setor lácteo, seja na indústria ou nas agroindústrias. O projeto da prefeitura vem ao encontro do que o sindicato já faz, que é apoiar a formação continuada", aponta Palharini.

Em reunião na sede do sindicato, em Porto Alegre, Carine explicou que está no horizonte da escola técnica incentivar a formação de mão de obra qualificada para indústrias; a implantação de novas modalidades industriais na criação de negócios derivados do leite; a geração de mão de obra especializada; e a formatação de novas concepções de negócios digitais, como Startups, a fim de impulsionar a cadeia láctea. "Temos avançado nas parcerias e, junto ao governo do Estado, obtivemos avaliação positiva por parte da Secretaria da Educação. Para o financiamento, recebemos indicação de emendas parlamentares e seguimos buscando a viabilização financeira. Vamos iniciar a fase de formatação da proposta pedagógica", aponta a secretária.

Para as aulas teóricas, a Prefeitura deve utilizar a estrutura da Escola Estadual de Educação Profissional Estrela e o espaço do Centro Empresarial de Inovação, Tecnologia e Qualificação (Ceitec). Já as aulas práticas serão ministradas em parceria com a Universidade do Vale do Taquari (Univates).