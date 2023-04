Tramandaí inaugura centro voltado para a pedagogia

A prefeitura de Tramandaí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inaugurou, na semana passada, a nova estrutura do Centro de Atendimento Preventivo ao Educando (Cape). O local conta com um amplo espaço para o atendimento de crianças e adolescentes que utilizam os recursos pedagógicos da instituição.

O objetivo do Centro de Atendimento é atuar com alunos da educação especial e com dificuldades de aprendizagem, auxiliando na inclusão e no sucesso escolar. Os atendimentos são semanais, incluindo as terapias contínuas e foi implantado um horário estendido para as famílias que precisam levar seus filhos após o trabalho. O Cape funciona de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 19h e atualmente atende 160 alunos.

O prefeito Luiz Carlos Gauto destacou a importância da ampliação deste espaço, centralizando o atendimento e possibilitando que mais jovens sejam atendidos no Centro. "O Cape também oferta alimentação escolar para os alunos, com o objetivo combater a evasão dos atendimentos, sendo importante também no desenvolvimento das atividades terapêuticas", destacou,

Compõe a equipe do Centro de Atendimento Preventivo ao Educando a coordenadora pedagógica Letícia Matos, fonoaudiólogo, educadora especial, assistente social, psicopedagogo, nutricionista, auxiliar de cozinha e secretária. O Cape fica localizado na Avenida Atlântica, número 1805.