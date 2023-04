Escola de Saúde será implementada em Gravataí

Dirigentes da Unilasalle e da Santa Casa de Misericórdia se reuniram com o prefeito de Gravataí, Luiz Zafallon e o secretário municipal de saúde, Régis Fonseca, nesta segunda-feira (17), para anunciar a chegada da Escola de Saúde da universidade ao município. A partir do segundo semestre deste ano, em parceria com o Hospital Dom João Becker, as graduações da instituição serão ofertadas em Gravataí.

Cursos como Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Biomedicina e Serviço Social já estarão disponíveis para aulas a partir de agosto. O prefeito delegou ao secretário Régis Fonseca a função de contribuir pela prefeitura com o processo de implementação do projeto de Unilasalle e Santa Casa.

Para o grupo hospitalar, a parceria é mais um avanço na qualificação do serviço de saúde local. "Entendemos que a relação com a Unilasalle, que em Porto Alegre já é profícua, tem tudo para ser mais ainda em Gravataí. Temos objetivos ousados para o município, que vão ampliar a percepção positiva da comunidade", afirma o superintendente do Hospital Dom João Becker, Antonio Weston. Para Roberta de Almeida, gerente de ensino e pesquisa da Santa Casa, mais do que universidade e grupo hospitalar, quem será amplamente beneficiado são os moradores do município. "A oferta de cinco cursos de graduação, consolida a parceria e promove o desenvolvimento da saúde em Gravataí, integrando o ensino e o serviço, trazendo resultados para os pacientes e para a população da cidade", ressalta.

Para o Reitor da Unilasalle, Cledes Casagrande, esta parceria marca a consolidação da Escola de Saúde e também a abertura para que novos projetos sejam firmados com a prefeitura de Gravataí. Já o Pró-reitor Acadêmico, Márcio Michel ressalta que o objetivo é transformar realidade por meio da educação. "Acreditamos que não basta reunir as expertises, fazer investimentos, lançar produtos. Nós precisamos gerar soluções em educação na área da saúde, atendendo as demandas dos profissionais e instituições que estes representam. A chegada da Escola de Saúde em Gravataí é resultado da ampliação desta crença que temos", conclui Michel.