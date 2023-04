Comissão abre propostas de empresas interessadas em gerir o sistema de transporte público em Novo Hamburgo

Nesta segunda-feira, dia 17, foi aberto, pela Comissão Especial de Licitações de Novo Hamburgo o envelope 2, contendo a documentação da empresa segunda classificada na licitação do transporte coletivo. A primeira classificada, que ofertou o menor valor da tarifa de ônibus no município na etapa anterior (envelope 1) do processo licitatório, foi julgada inabilitada pela comissão, depois da análise dos documentos de habilitação apresentados, sendo que o critério de qualificação econômico-financeira não foi atendido conforme o regramento do edital da licitação.

Em fevereiro, ocorreu a abertura do envelope 1, contendo a proposta do valor da tarifa de ônibus. Duas empresas apresentaram interesse. As concorrentes são dos Estados do Paraná e de Santa Catarina. O consórcio Novoh BRT (formado pela empresa paranaense Auto Viação Antonina e Melissa Transporte e Turismo) apresentou proposta de tarifa de ônibus de R$ 4,9107, enquanto a empresa catarinense Viação Santa Clara Ltda. propôs R$ 5,0011. As duas propostas ficaram bem abaixo do valor máximo de tarifa previsto no edital, que é de R$ 5,8652.

O contrato para a prestação do serviço de transporte público é de 10 anos, podendo ser renovado por mais dez, se forem atingidas as metas definidas no edital. A previsão é que a vencedora assuma a prestação de serviços em até seis meses após a assinatura do contrato. Entre as mudanças previstas, ainda estão a implantação de linhas troncais para ligar bairros ao Centro, integração tarifária, linhas circulares nos bairros, ônibus com acessibilidade, películas de proteção solar, câmeras de segurança, sistema de avaliação e botão de pânico.