Fórum em Novo Hamburgo debate o ensino infantil

A União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/RS) promove o Fórum Estadual Ordinário Undime/RS 2023 e Fórum Região Sul, que será realizado entre os dias 25 e 27 de abril, no Teatro Feevale, em Novo Hamburgo. Com a temática Aprendizagem e Financiamento: Desafios da Educação Municipal, o evento pretende reunir 1,3 mil participantes entre gestores da educação, equipes técnicas das secretarias e profissionais da área do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e outros Estados do país.

Na programação, os participantes poderão acompanhar palestras com diferentes temáticas que destacam as ações do Estado em regime de colaboração, com a presença de representantes das Undimes estaduais e naciona, Secretaria Estadual da Educação, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), dentre outras entidades ligadas ao tema.

Também serão destaque, palestras sobre financiamento e distribuição de recursos, conectividade, educação infantil, alfabetização, educação inclusiva e neurociência. Entre os palestrantes estão nomes como Mariza Abreu, Paulo Fochi, Vital Didonet, Patrícia Grasel da Silva, Daniela Montuani, Patrícia Camini, Rejane Klein, Kamila Lockmann e Guilherme Nogueira. Além disso, o evento contará com área de exposições para troca de experiências com empresas que trarão novidades em produtos e serviços para área educacional.