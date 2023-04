Hospital de São Leopoldo restringe atendimento na UTI neonatal

O quadro de superlotação no Centro Obstétrico da UTI neonatal no Hospital Centenário obrigou a instituição a restringir os atendimentos para novas gestantes desde às 19h do sábado (15). A medida foi tomada de forma provisória e visando garantir o atendimento dos pacientes já internados.

Quando da restrição, 14 bebês prematuros na UTI neonatal do hospital em um espaço cuja capacidade é de, no máximo, 10 recém-nascidos. Na UTI neonatal intermediária, oito bebês estão no local cuja capacidade é para seis. O hospital ainda orienta que até que a situação seja normalizada, pacientes que necessitarem de atendimento na UTI neonatal, na UTI neonatal intermediária e no Centro Obstétrico, deverão procurar os municípios que estão oferecendo atendimento normalmente.

O presidente da Fundação Hospital Centenário, Nestor Schwertner, lembra da responsabilidade com as pacientes. "É uma medida de urgência e visa garantir condição de atendimento para pacientes já internados. Com a superlotação da UTI neonatal, não temos condições de atender um recém-nascido que possa precisar dos cuidados de terapia intensiva. Por essa razão, a decisão da restrição temporária foi necessária e estamos como sempre, com muita transparência informando e orientando a população", destacou Nestor.