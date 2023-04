Prefeita de Taquara detalha ações de segurança nas escolas

A prefeita de Taquara, Sirlei Silveira e a secretária de Educação, Cultura e Esporte, Carla Silveira, detalharam as ações da prefeitura para reforço na segurança das escolas. As medidas contemplam as redes municipal, estadual e privada e contam com o apoio da Brigada Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar, Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro), Corpo de Bombeiros, Susepe e Ministério Público.

A união de diferentes órgãos nas ações, conforme a prefeita, visa a atuação preventiva e rápida em situações suspeitas ou de urgência. "Realizamos, juntamente com todos os poderes de segurança, uma reunião de orientação e criação de protocolos de segurança com todos os diretores de escolas do município, tanto da rede municipal como estadual e particular", lembrou a prefeita.

Desde a semana passada, a Brigada Militar está fazendo patrulhamento em todas as escolas, inclusive tendo uma patrulha escolar específica. "A BM também disponibilizou um número de emergência para todas as escolas do Município, assim como irá criar um grupo de Whatsapp com todos os diretores, objetivando compartilhar informações e estratégias de segurança", detalhou Carla.

A Polícia Civil e Ministério Público também disponibilizaram contato específico aos diretores para situações de emergências, bem como para todas as denúncias que necessitam ser apuradas (incluindo denúncias e publicações virtuais). Em parceria com o Consepro, a prefeitura irá instalar câmeras de videomonitoramento em todas as escolas municipais. Junto ao sistema de segurança e monitoria de todas as escolas, serão instalados botões de emergência, que irão acionar imediatamente a empresa de segurança.