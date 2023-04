Recicladores de Erechim fazem apelo à população

As associações de recicladores de Erechim, que somam sete instituições com cerca de 80 famílias que tem sua geração de renda exclusivamente da reciclagem, fizeram um apelo à população para a separação correta do lixo, já que o mesmo tem chegado ao destino sem a triagem adequada. De acordo com os depoimentos dos recicladores, a situação nos pavilhões das associações está difícil, devido a separação errada dos resíduos. Segundo eles não está havendo a colaboração da população, que tem misturado na mesma embalagem lixo orgânico e material reciclável, e muitas vezes, vidros quebrados misturados a restos de alimentos.

Para as famílias que sobrevivem da reciclagem, esse problema gera impactos negativos na geração de renda, ao meio ambiente, à cidade e para as pessoas. "Nosso trabalho é muito importante para todos. Nós reciclamos e vendemos o que gera o sustento das nossas famílias. Então, pedimos às pessoas que separem o lixo certinho. Coloquem em sacolas diferentes aquilo que pode ser reciclável daquilo que é orgânico como o lixo do banheiro e restos de alimentos. Além disso, pedimos que quando tiver vidro para descartar que seja identificado para evitar acidentes com quem recolhe e quem recicla o lixo. Com essas atitudes vai ser melhor para a cidade e para todos nós", disse o reciclador, João Maria Figueiró.

Conforme explica o secretário de Meio Ambiente, Cristiano Moreira, o engajamento da população na melhora do processo de separação do lixo é fundamental para a alteração de hábito, já que o cidadão consciente é peça chave nessa questão. Ainda, segundo o secretário, é relevante que as pessoas estejam cientes de que a separação de dejetos em seco e orgânico faz com que o processo seja mais simples. Enfatiza-se que os materiais recolhidos como lixo seco são destinados para as sete associações de reciclagem conveniadas ao município, que ficam responsáveis pela triagem do material.

Segundo Cristiano Moreira, é muito importante também que a população esteja atenta na hora do descarte de vidros. "As pessoas que trabalham com a coleta seletiva são fundamentais para a limpeza urbana e para a reciclagem do lixo. Para que elas atuem em segurança é preciso que os munícipes façam a sua parte. Você não pode simplesmente guardar o vidro em sacolas plásticas. Por serem pontiagudos e cortantes, eles podem rasgar as sacolas e machucar quem for pegá-las. O ideal é embrulhá-lo em jornais e, depois disso, guardar em caixas de leite ou de papelão. Com isso, é praticamente impossível que o vidro fique para fora da embalagem e machuque alguém" orienta o secretário de Meio Ambiente.