São Borja pode receber ponto para despacho aduaneiro

Cumprindo agenda em Porto Alegre, o prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto recebeu oficialmente do diretor-presidente do Banrisul Armazéns Gerais, Agostinho Meirelles, a manifestação de interesse da empresa em instalar um Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação (Redex) em São Borja. A ideia foi debatida e deve ter desdobramentos nas próximas semanas,

Bonotto destaca a importância da proposta. "São investimentos e estruturas que fortalecem o setor do comércio exterior. Um Redex em nossa fronteira valoriza o incremento no setor, além de auxiliar no posicionamento de São Borja como referência em hub logístico para o Mercosul. Seguimos olhando para frente e buscando trabalhar e promover o desenvolvimento, novas oportunidades e resultados para o município e todos os são-borjenses", pontua.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Darlan Santos explica sobre a instalação deste espaço. "Tratam-se de locais no qual as cargas que são enviadas para fora do país, permanecem enquanto esperam pela realização dos processos aduaneiros de exportação. A finalidade é agilizar os trâmites de fiscalização de mercadorias, minimizar a burocracia envolvida nessas operações e reduzir custos com armazenamento", explicou o secretário.