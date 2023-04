Caxias do Sul faz acordo por área do Monte Carmelo

A celebração de um acordo extrajudicial, assinado pela prefeitura de Caxias do Sul com os antigos proprietários da área do Loteamento Monte Carmelo encerra uma disputa de 20 anos e extingue com as ações de reintegração de posse movidas contra os moradores. O ato será oficializado nesta segunda-feira (17)

Com isso, nenhuma das mais de 3 mil pessoas que há aproximadamente duas décadas ocupam cerca de 8 hectares nos lotes 2 e 3 do complexo poderá ser retirada da área, porque ela se torna propriedade municipal. O decreto de utilidade pública já havia sido assinado em janeiro deste ano.

O projeto do Executivo que oficializa a transferência será enviado para apreciação da Câmara de Vereadores nesta quarta-feira (19). Uma vez aprovado, segue para homologação judicial. Depois disso, estará encerrado o trâmite e eliminado um temor que pesava sobre cerca de 800 famílias pelo menos desde 2004, quando começou a correr o primeiro processo de reintegração de posse. A primeira proposta de acordo, feita pelos antigos proprietários, surgiu em 2022.

"Quando o processo estiver completo, esta área toda será de aproximadamente 20 hectares regularizados, em plenas condições de receber melhorias e atendimento por parte do poder público, dentro daquilo que prevê e permite a legislação", assinala o prefeito Adiló Didomenico. O investimento do município para a desapropriação das áreas chegou a R$ 5,5 milhões, sendo R$ 4 milhões pagos com recursos do Fundo da Casa Popular (FUNCAP), e os R$ 1,5 milhão restantes quitados em índices construtivos aos atuais proprietários.