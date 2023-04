Museu Agostinho Martha tem restauro autorizado em Gravataí

A prefeitura de Gravataí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Smcel), autorizou a ordem de início da restauração do Museu Municipal Agostinho Martha. Com investimento de R$ 73,5 mil e previsão de conclusão em até 90 dias, o começo do projeto foi assinado pelo secretário, Leandro Ferreira. A execução do projeto estará a cargo da empresa Rede Cidade - Desenvolvimento Sustentável.

O Museu Municipal Agostinho Martha foi criado em 1974 e foi implantado e organizado pelo pesquisador gravataiense Jorge Rosa, na gestão do então prefeito Ely Corrêa, em 1981. O nome Agostinho Martha é uma homenagem ao professor, historiador e pesquisador, também gravataiense, falecido em 1991, aos 77 anos.

O prédio a ser restaurado é um sobrado em estilo colonial português localizado no centro de Gravataí. Construído em meados de 1826, com características açorianas, é uma das edificações mais antigas do município e, inclusive, é tombado como Patrimônio Histórico Municipal, desde 2004.

Em setembro de 1997, um incêndio destruiu boa parte do acervo, ficando fechado por um período e sendo reformado em 2008. Atualmente, a edificação apresenta problemas estruturais, infiltrações e rachaduras, que comprometem a sua conservação. A restauração terá adequações às normas de acessibilidade, conforme a legislação em vigor.

"O sentimento de pertencimento nasce exatamente disso, do respeito pela nossa História e pelos espaços que a compõem, por isso a importância desse trabalho que está sendo encaminhado pela Smcel, sob a responsabilidade do secretário Leandro", afirma o prefeito Luiz Zaffalon, ao comentar o restauro do prédio.