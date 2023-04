Plataforma vai auxiliar na busca por vagas de emprego em Santa Cruz do Sul

Uma ferramenta vai ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade a encontrar vagas de emprego no Vale do Rio Pardo. Trata-se do Santa Cruz Qualifica, plataforma desenvolvida pela empresa JTI e pela prefeitura de Santa Cruz do Sul, como parte integrante de um dos eixos do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho).