Santa Casa de Rio Grande ganha leitos e mais recursos estaduais

O prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, participou da cerimônia de inauguração da Unidade de Saúde Mental Vicença Maria da Fontoura, que está inserida no prédio do Hospital Geral da Santa Casa do Rio Grande. O ato contou com a presença da Secretária de Saúde do Estado, Arita Bergmann, que, além de comemorar o novo espaço, também realizou a assinatura de um contrato que destina novos recursos para a Santa Casa.

O local conta com 30 leitos, equipados com novas camas, além de móveis, refeitório e sala de atividades. Além disso, os acompanhantes dos usuários também poderão ter acesso ao quarto durante a internação.

Na prática, a nova área inaugurada representa a transferência dos leitos do Hospital Psiquiátrico Vivença Maria da Fontoura, que iniciou suas atividades em 1949 com um formato de atendimento bastante diferente do atual, e que há alguns anos atuava com apenas 30% de sua capacidade. De acordo com o presidente da Santa Casa do Rio Grande, Renato Silveira, a transferência dos leitos para uma nova unidade dentro do hospital geral representa a adequação do serviço à política de saúde mental vigente há mais de 20 anos. Ainda segundo ele, em 2022 o Hospital Psiquiátrico registrou em 2022, um déficit anual de R$ 961 mil.

Além de participar da inauguração da unidade de saúde mental, Arita também realizou a assinatura do terceiro termo aditivo ao contrato para a execução de serviços de assistência médico-hospitalar da Santa Casa. Conforme explicou a secretária, o contrato faz referência a um recurso de quase R$ 2 milhões destinados para o hospital, com o objetivo de custear novos atendimentos na área de oncologia e, consequentemente, reduzir o tempo de espera para atendimentos, facilitando acesso e permitindo um diagnóstico precoce.

"São 353 cirurgias a mais do que já estava contratualizado e 2.640 procedimentos, exames e consultas dentro das linhas de cuidado da área", conta. Além disso, ela ainda esclareceu que o contrato prevê a disponibilidade de leitos de enfermaria clínica. "No contrato também consta outro serviço, que a região sul já tinha evoluído, que é a adesão dos serviços hospitalares na rede de urgência e emergência. A UTI a Santa Casa já tinha, mas não tinha leitos de retaguarda. Isso significa que nesse contrato de hoje são 40 novos leitos de retaguarda, de enfermaria clínica, representando um incremento de receita de R$ 500 mil mês", diz.