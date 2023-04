São Leopoldo apresenta proposta de reajuste a servidores

A prefeitura de São Leopoldo realizou a segunda reunião da mesa de negociação do dissídio 2023. O objetivo do encontro foi a apresentação de uma contraproposta da gestão às propostas feitas pela comissão na primeira reunião, ocorrida na semana passada. Temas como a ampliação da educação inclusiva, o plano de saúde dos servidores e o dissídio salarial foram destaques no debate.

A prefeitura apresentou uma proposta de 7,83% de reajuste, considerando o período inflacionário de 2022 e 2023 em 4,36% e adicionando um percentual de ganho real de 3,47%. A comissão de negociação dos sindicatos vai levar a proposta para discutir a decisão com os servidores.

Ainda na reunião, a secretaria de Educação apresentou as propostas em relação às cláusulas específicas dos servidores educação. Entre os temas, as representantes apontaram para o aumento significativo do número de alunos que necessitam de um acompanhamento pedagógico específico e de uma política de educação inclusiva, devido à sua condição. Os membros entenderam que é necessário um estudo da causa dessa elevação, se realmente há um aumento efetivo de casos ou se isso se trata de uma queda na subnotificação dos diagnósticos. A gestão atendeu às considerações e encaminhou a criação de um Grupo de Trabalho para debater o tema.