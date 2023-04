Organização da Fenamilho divulga valores para os ingressos e estacionamento

O presidente da 20ª Fenamilho Internacional, Luís Alberto Voese, anunciou oficialmente os valores dos ingressos, dos passaportes para acesso aos 10 dias da feira e ao estacionamento em Santo Ângelo. O anúncio foi feito em uma entrevista coletiva, realizada no fim da semana passada, e traz as novidades para esta edição do evento.

A festividade, que acontece entre os dias 21 e 30 deste mês, terá dois dias de entrada gratuita (dias 24 e 25); os quatro dias com os shows nacionais (Luan Santana, dia 21; Leonardo, dia 23; e Matheus e Kauan, dia 29) com ingresso a R$ 20,00 até às 15 horas e, após esse horário, R$ 50. No show de Luísa Sonza, dia 28, R$ 20,00 até às 17 horas e R$ 40 após; nos dias 26, 27 e 30 o acesso ao parque custará R$ 10; e no dia 22, sábado, o acesso é livre até às 11 horas e, após R$ 10,00. O primeiro lote de passaporte para acesso a todos os dias e shows da feira está sendo vendido a R$ 200,00.

Ingressos e passaporte podem ser adquiridos no site Minha Entrada e em pontos pela cidade de Santo Ângelo. Voese anunciou ainda que a Comissão Central está disponibilizando 15 mil ingressos para estudantes da rede pública de Santo Ângelo. Segundo o presidente, as escolas estão sendo visitadas para a distribuição dos ingressos que darão acesso às mais de 70 atrações culturais e de lazer oferecidas pela Fenamilho.

O estacionamento interno no Parque de Exposições Siegfried Ritter também tem novidades. O valor é de R$ 20,00 para motocicletas e veículos de passeio e R$ 80 para vans e ônibus, com seguro incluso. Além do seguro, a empresa terceirizada para gerenciar o estacionamento, terá na área postos de observação e drones, coibindo furtos e atos de vandalismo e monitorando vagas de estacionamento.