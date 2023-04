Dívidas no comércio de Santa Cruz do Sul atingem 27,7% dos clientes

O atual índice de inadimplência do comércio de Santa Cruz do Sul é menor do que as médias estadual e nacional. Atualmente o município conta com uma taxa de 27,73%, contra 30,16% em todo o Rio Grande do Sul e 29,83% de média nacional. A análise é fruto da parceria do Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz do Sul e Região (Sindilojas-VRP) e o Serviço Central de Proteção ao Crédito, da Boa Vista Serviços, parceiro da entidade.

Conforme a assessora do Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) no Sindilojas-VRP, Gicele Fernandes de Arruda, a entidade atua para auxiliar as empresas na concessão do crédito, dentre outros serviços. "Temos acesso às soluções com análises mais robustas e assertivas no que se refere ao crédito. As chamadas consultas positivas, as quais oferecem relatórios completos de dados positivos e restritivos, aliados a inteligência analítica do bureau da Boa Vista", explica.

Em relação a busca pela tomada de crédito, houve uma queda de quase 36% se comparado com o mesmo período do ano passado, em Santa Cruz do Sul. De acordo com o economista-chefe da Rede de Parceiras/Boa Vista Serviços, Oscar Frank, os tomadores de crédito colocaram o 'pé no freio' durante o período. "A gente vem percebendo uma desaceleração do mercado de crédito, em linha com a própria economia, então o consumidor, vendo toda a conjuntura e os juros elevados, fica receoso", aponta.

Para a economista da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), Giovana Menegotto, este parâmetro, associado a um estudo da Confederação Nacional do Comércio (CNC), mostram essa desaceleração nas operações. Segundo a CNC, em torno de 30% da renda do consumidor está comprometida. Conforme a especialista, parte da renda está destinada a pagar as dívidas contraídas, para voltar a consumir. "Nesse momento estamos em um cenário de juros muito elevados, o que não incentiva o uso do crédito, incentivo esse para poupar, guardar", avalia Giovana.