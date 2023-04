Pelotas promove concurso para avaliar qualidade do mel

Estão abertas as inscrições para o 3º Concurso de Qualidade do Mel de Pelotas, que será realizado na quarta-feira (19), no Centro de Eventos do Cerrito Alegre, 3º distrito, a partir das 13h30min. O certame é promovido pela Prefeitura, Emater e governo do Estado

Para participar, é preciso apresentar dois potes de mel claro e dois de escuro. As embalagens são padrão, fornecidas pela Emater. "A apicultura é uma atividade que vem crescendo e conquistando importância econômica. O segmento da cadeia produtiva do mel é gerador de renda e promotor de oportunidades de trabalho. O concurso da qualidade é um incentivo aos produtores e estímulo ao crescimento do setor", pontua o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Rural, Idemar Barz.

O Concurso de Qualidade do Mel de Pelotas terá como julgadores representantes da cadeia apícola e pessoas vinculadas à organização do evento. De acordo com o chefe do Escritório Municipal da Emater, Francisco Arruda, são considerados os quesitos cor, aroma e sabor - exatamente o que o consumidor avalia na hora que vai adquirir o produto. Serão premiados os primeiros e segundos colocados por categoria - mel claro e mel escuro.