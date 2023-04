Adoção de áreas públicas é agilizada em Caxias do Sul

A adoção de áreas públicas como praças, parques e canteiros em Caxias do Sul está mais ágil. Nos últimos 70 dias, 28 espaços foram adotados por empresas e entidades. Antes disso, apenas cinco áreas tiveram pessoas interessadas em auxiliar o poder público nessa demanda. Esse aumento aconteceu devido à Secretaria Municipal de Meio Ambiente ter feito alterações nos trâmites de requerimento e nas regras para as placas publicitárias colocadas nos espaços adotados.

Agora, os interessados não precisam fazer todo o encaminhamento do requerimento de adoção, apenas entregar a documentação necessária e acompanhar o processo do pedido pelo sistema online. Pela internet é possível também encontrar outras informações complementares. Para acessar, basta ser feito o credenciamento no sistema.

Conforme o titular da pasta, João Uez, essas alterações agilizaram o processo. "Existiam muitas pessoas interessadas em adotar uma área pública, mas, devido à burocracia, desistiam. Por isso, simplificamos e modernizamos todo o processo, reforçando a zeladoria da cidade", destaca

A outra alteração, a das placas de publicidade, diz respeito ao material e tamanho das mesmas. Antes, o requerente deveria fazer o material informativo em madeira e nos moldes constantes do Termo de Referência. Agora, o adotante pode optar pela placa nos moldes antigos ou por uma do tamanho de até um metro quadrado e 80 centímetros de altura, podendo ser feita de qualquer material.

De resto, quem adotar uma área pública do município da Serra gaúcha deverá continuar plantando apenas as espécies permitidas para esses espaços. Conforme o coordenador de Adoções da secretaria, Morvan Costa, no caso de a área ser um parque ou praça, o pedido será analisado pela comissão de áreas públicas não viárias. "Qualquer pedido de modificação nos locais deverá ser elaborado um projeto paisagístico que será analisado pela equipe técnica da secretaria", explicou o técnico.