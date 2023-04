Vias de Gravataí recebem sete controladores de velocidade

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Gravataí começou, nesta quinta-feira (13), a instalação de sete controladores de velocidade, em locais com maior risco de acidente e com registros de morte. Na Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira - que em menos de 10 anos registrou 65 mortes no trânsito - serão três controladores, sempre nos dois sentidos da via: nas paradas 61, 67 e na chamada Curva do Bigode, em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros.

Os demais pontos serão na avenida Centenário, próximo ao shopping; na ERS-020, em frente à UPA das Moradas; Estrada do Gravatá; Teotônio Vilela, na saída para a Freeway, perto do cruzamento que leva para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jardim Florido. "Trata-se de uma medida que tem por objetivo principal preservar vidas, assim como têm sido todas as demais providências na organização do trânsito em nossa cidade", ressalta o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Guilherme Ósio.

À exceção dos controladores da Teotônio e da Gravatá, que terão limite de velocidade de 50 km/h, nos demais a velocidade máxima permitida será de 60 km/h. Conforme o secretário Guilherme, esses parâmetros de limites são definidos levando em conta a classificação das vias. "O Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, criado em 2018, tem como meta reduzir em 50% o número de mortes no trânsito até 2028, mas nós queremos esses resultados bem antes, porque vidas não podem ser tratadas unicamente como estatísticas", reforça o secretário, ao explicar a implementação dos radares de velocidades nessas vias da cidade da Região Metropolitana.