Caxias do Sul promove feirão com 740 vagas de emprego no sábado

A Prefeitura de Caxias do Sul realiza, no sábado (15), a primeira edição do Feirão de Empregos. O atendimento se inicia às 9h no Centro Administrativo Municipal (rua Alfredo Chaves, 1.333). Serão mais de 740 oportunidades de trabalho, de 27 empresas diferentes, para todos os níveis de escolaridade, nas áreas de comércio, indústria e serviços. Também estarão disponíveis para a comunidade serviços fornecidos pelas entidades apoiadoras, dentre eles, uma unidade móvel odontológica do Sesi.

Conforme o prefeito Adiló Didomenico, a ação é uma forma de unir empresas que estão em busca de mão de obra e quem deseja se reinserir no mercado de trabalho. "Temos muitas vagas abertas no município, mas um dos grandes problemas é fazer com que os anúncios cheguem até as pessoas que estão em busca de uma oportunidade, principalmente nos casos de empresas menores. Com essa união de esforços, estaremos encurtando caminhos e facilitando o processo", destaca.

O atendimento no Feirão será por ordem de chegada, com distribuição de senhas até às 13h. É necessário apresentar um documento com foto em perfeito estado de conservação. Não serão aceitos currículos no dia. Haverá um painel com as vagas disponíveis no lado externo da prefeitura e uma equipe para recepção. Ao todo, 18 empresas já estão confirmadas entre as participantes,

Após o processo de triagem, os candidatos serão direcionados para o atendimento com a FGTAS/SINE, para cadastramento. Em seguida, serão encaminhados para as entrevistas, no caso de empresas que estiverem no evento, ou receberão uma carta de recomendação para entrar em contato com a empresa e agendar uma reunião.

Quem quiser agilizar o processo, poderá realizar a inscrição na FGTAS/Sine, com antecedência, até sexta-feira (14). O serviço estará disponível das 8h às 9h30 e das 13h às 14h30, na sede da entidade, na rua Bento Gonçalves, 1901. Além disso, as vagas serão divulgadas à noite na página oficial da agência no Facebook. Ao acessar a lista, o candidato deverá verificar os requisitos das vagas de interesse e anotar o código de sete dígitos. É permitido que sejam anotados até três códigos por pessoa.