Lideranças pleiteiam uma unidade da Polícia Federal em Lajeado

A reivindicação para instalação de uma unidade da Polícia Federal (PF) em Lajeado foi pauta de reunião realizada em Porto Alegre. O diretor de Infraestrutura da Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil), Eduardo Brancher Gravina, participou do encontro junto com a vice-prefeita Gláucia Schumacher e outras lideranças da região.

O grupo foi recebido pelo Superintendente Regional de PF no Rio Grande do Sul, Aldronei Antônio Pacheco Rodrigues, que se mostrou receptivo ao pedido das lideranças do Vale do Taquari. "É um pleito justo e vamos dar toda a atenção a esse encaminhamento", declarou. Gravina enfatizou a importância de uma unidade da PF no Vale do Taquari devido ao crescimento econômico e populacional. "Precisamos olhar para o futuro e manter a região alinhada aos novos tempos", comentou.

Ele citou como exemplo a inauguração do Cristo Protetor de Encantado, que tende a atrair grande número de turistas ao Vale. Ao final da reunião, ficou definido que, a partir desta primeira conversa, a Superintendência irá formalizar a reivindicação e encaminhar para a sede da PF em Brasília, para dar andamento ao processo.