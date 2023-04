Após um ano da implementação de programa que zerou tarifa de ônibus, Parobé acumula 240 mil passageiros

Completando um ano desde a implantação, o programa Tarifa Zero em Parobé, iniciativa que oferta transporte público gratuito para a comunidade, teve números divulgados. O serviço que concede gratuidade na passagem de ônibus para a comunidade já contabiliza cerca de 240 mil passageiros que utilizaram o serviço em 10 meses de funcionamento.

A iniciativa tornou a cidade do Vale do Paranhana uma das pioneiras no país a oferecer transporte público gratuito para a sua comunidade. Segundo estimativas, apenas cerca de 20 municípios em todo o Brasil oferecem esse benefício para toda a população poder usufruir do serviço sem ter a necessidade de pagar pela passagem.

Para manter a operação dos ônibus, que contam com acessibilidade, ar condicionado e têm em média de 10 anos de uso, a prefeitura faz o subsídio integral do serviço por quilometro rodado. Com a implantação do Tarifa Zero, o município ainda conseguiu aumentar a abrangência das linhas e atender as zonas urbana e rural da cidade. Como reflexo, a média de usuários diária chegou a quintuplicar, passado de cerca de 200 diários para mais de 1 mil passageiros em alguns dias.

O prefeito de Parobé Diego Picucha celebra o impacto positivo na economia local, turismo, mas, principalmente, no custo de vida da comunidade, já que, em média, 17% do salário mínimo de um trabalhador é gasto em transporte. "O Tarifa Zero é, sem sombra de duvidas, um motivo de orgulho para o cidadão parobeense e esperamos que ainda mais cidades se espelhem nessa ação que tem reflexo imediato na qualidade de vida da população e na economia do município", celebra o prefeito de Parobé