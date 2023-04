Tricofest lança segunda edição e mantém sedes em Nova Petrópolis e Picada Café

A Tricofest chega à segunda edição com grande otimismo. A expectativa é receber 80 mil pessoas em Nova Petrópolis e 40 mil em Picada Café e aumento de 20% no volume de vendas. O evento inicia no dia 12 de maio, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis, e a partir de 07 de julho, no Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn de Picada Café.

Um evento com desfiles e tenências de outono e inverno marcou o lançamento da feira. O presidente da Associação das Malharias de Nova Petrópolis e Picada Café e coordenador geral da Tricofest, Márcio Kny, salientou que o propósito da feira é proporcionar um espaço agradável e aconchegante para compras dentro de uma experiência completa de lazer, gastronomia e cultura local. "A Tricofest é um impulsionador da economia, diretamente no segmento da malha tricot e indiretamente através de consumo no comércio local e negócios ligados ao turismo com os visitantes que estarão conosco. Todos nós colheremos frutos de um evento da magnitude do evento", acrescentou.

A principal atração da Tricofest em Nova Petrópolis estará no salão principal do Centro de Eventos. Ali se instalarão 25 malharias, dispostas em amplos espaços que possibilitarão ao público itens para atualizar o guarda-roupa próprio ou do pet. No segundo pavilhão, o espaço mix, com uma gama de produtos aos visitantes. O espaço kids, no segundo piso, fará a alegria das crianças. Atrações musicais e culturais representarão o melhor de Nova Petrópolis.

A Tricofest irá se estender por seis finais de semana, até o dia 18 de junho, sempre de sexta-feira a domingo. Em todos os dias da programação o ingresso e o estacionamento são gratuitos. Já em Picada Café, o evento irá ocorrer entre 7 e 30 de julho.