Encontro reúne segmentos do turismo da Serra em Caxias do Sul

A Serra gaúcha recebe, na segunda (17) e terça-feira (18), a quinta edição da feira de negócios do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria (SEGH) da Região Uva e Vinho. Reformulado, o principal evento da entidade foi ampliado para dois dias e volta ao calendário com nova denominação, agora sendo ExpoSEGH. O encontro ocorre das 14h às 21h, no Centro de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul, e é voltado exclusivamente aos empresários, profissionais e alunos dos setores de gastronomia, hotelaria e turismo.

Estarão reunidos no evento mais de 40 expositores das áreas de tecnologia, equipamentos, bebidas, alimentos, utensílios, serviços e produtos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de São Paulo. O presidente do SEGH Região Uva e Vinho, Marcos Antonio Ferronatto, enfatiza que a gastronomia, a hotelaria e o turismo ainda estão atravessando por um período de retomada, superando os momentos e incertezas econômicas. De acordo com a entidade, só no Rio Grande do Sul são mais de 25 mil empreendimentos de alimentação e hospedagem.

Durante os dois dias, uma série de palestras sobre tendências, painéis com cases de empresários e workshops serão realizados na Arena do Conhecimento. Na segunda-feira, às 16h30, empresário e consultor Rodrigo Ferri Parisotto apresenta "Uma visão da hotelaria e o case do Lote 20 Hotel Boutique". Na sequência, às 18h30min, a ExpoSEGH promove uma degustação comentada de queijos e vinhos, com a especialista em queijos artesanais, Patrícia Rosa de Souza, e com a enóloga e professora do Senac Bento Gonçalves Patrícia Possamai.

Na terça-feira, a partir das 16h, terá um bate-papo sobre "A Gastronomia da Atualidade", com o gerente de projetos do Sebrae RS, Roger Scherer Klafke, e uma roda de conversa com os empresários Thiago Guerra Diniz (Tensei), Felipe Inácio Vogt (Celebra Gourmet) e Matheus Rachewsky Fermann (Grupo Yashar), que compartilharão suas trajetórias. Às 18h30, o chef Michel Bortolotto, do Senac Caxias do Sul, ensinará como preparar uma cheesecake gelada com crumble e frutas vermelhas.

Durante o evento, na segunda-feira, também haverá a assinatura oficial do termo de adesão de Caxias do Sul à Associação de Turismo da Serra Nordeste (Atuaserra). Com a entrada do município, o grupo passa a contar com 33 cidades integradas em ações de desenvolvimento e sustentabilidade do turismo regional, na manutenção da cultura e no aporte de conhecimento.