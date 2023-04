Pelotas complementa financiamento para obras com o BRDE

A exemplo do realizado na semana passada, no Pestano, bairro Três Vendas, a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, e vereadores promoveram, nesta quarta-feira (12) o ato de assinatura do contrato de complementação do financiamento de R$ 30 milhões com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), para acelerar a implementação do novo sistema de iluminação pública em LED no município. Na sequência, os representantes do Executivo e Legislativo também assinaram a ordem de serviço para a pavimentação da avenida Herbert Hadler no Fragata.

"Esta é a parte restante do contrato de R$ 30 milhões, que vai nos permitir levar a iluminação de LED para toda a cidade com mais agilidade. Na semana passada, havíamos assinado a parte de R$ 7,5 milhões e, agora, essa complementação. Fizemos essa assinatura na presença dos vereadores, que aprovaram a lei para o empréstimo e, na sequência, assinamos o contrato de pavimentação da Herbet Hadler, que é uma via muito importante do distrito industrial, que será revitalizada, também, com recursos do BRDE", destacou Paula.

O contrato de R$ 5,1 milhões vai oportunizar a pavimentação asfáltica da avenida Herbert Hadler, incluindo a drenagem e a sinalização viária. As obras ainda não têm data para iniciarem..