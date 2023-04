Evolui a possibilidade de um posto de coleta de sangue em Gravataí

Uma reunião realizada nesta quarta-feira (12), em Porto Alegre, marcou um passo importante no processo de implementação do posto de coleta de sangue do Hospital Dom João Becker, de Gravataí. O superintendente do hospital, Antonio Weston, o deputado estadual, Sergio Peres, o presidente da Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Rio Grande do Sul (Fetergs) e empresário gravataiense, Sérgio Pereira, e o vereador, Fábio Ávila dialogaram sobre a importância do posto para o município.

As lideranças também analisaram o que é possível para acelerar a criação da estrutura, desde questões burocráticas, até a obtenção de recursos para as adequações. O posto de coleta de sangue deverá ocupar um andar do Centro Médico Dom João Becker, prédio ao lado do hospital, no Centro. "Sabemos da importância desse posto para Gravataí e não mediremos esforços para concretizar a sua criação. Mais uma vez o município vai dar mostras de que com união entre organizações, poder público e iniciativa privada é possível promover melhorias para a população", afirma Antonio Weston.

Por não possuir a estrutura no município, todos os meses uma força-tarefa envolvendo a empresa de transportes Sogil e o HDJB, com o apoio da comunidade, leva doadores até o Banco de Sangue da Santa Casa, na Capital. A ideia é que, com o posto em Gravataí, além de não se mais necessário esse deslocamento haja um incremento no número de doadores.